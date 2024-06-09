Признание Селин Дион: болезнь, удушье и сломанные ребра

Селин Дион рассказала о тяжелом заболевании и его влиянии на её жизнь и карьеру

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Культовая поп-певица Селин Дион в интервью раскрыла подробности своего состояния здоровья. В 2022 году ей диагностировали синдром мышечной скованности — редкое неврологическое заболевание, затрудняющее еду и движение.

Фото: инстаграм аккаунт Селин Дион

Певица описала, как это заболевание влияет на её жизнь, сравнив физические ощущения с удушьем и упомянув спазмы в животе, позвоночнике и других частях тела. Однажды судорога была столь сильной, что сломала ей ребра.

Болезнь вынудила Дион отменить все запланированные выступления и держаться вдали от публики с 2022 года, хотя в феврале 2024-го она появилась на церемонии "Грэмми".