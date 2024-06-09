Признание Селин Дион: болезнь, удушье и сломанные ребра

Культовая поп-певица Селин Дион в интервью раскрыла подробности своего состояния здоровья. В 2022 году ей диагностировали синдром мышечной скованности — редкое неврологическое заболевание, затрудняющее еду и движение.
Певица описала, как это заболевание влияет на её жизнь, сравнив физические ощущения с удушьем и упомянув спазмы в животе, позвоночнике и других частях тела. Однажды судорога была столь сильной, что сломала ей ребра.
Болезнь вынудила Дион отменить все запланированные выступления и держаться вдали от публики с 2022 года, хотя в феврале 2024-го она появилась на церемонии "Грэмми".
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.