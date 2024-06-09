Садальский заявил, что Игорь Тальков не послушал предупреждение ясновидящей Джуны

Садальский рассказал, что Джуна предупреждала Игоря Талькова об опасности

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Станислав Садальский вспомнил, что ясновидящая Джуна знала об опасности, которая грозит певцу Игорю Талькову.

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Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" прокомментировал новость о том, что Следственный комитет России завершил расследование убийства Игоря Талькова и назвал виновных в гибели артиста.

Садальский отметил, что Джуна, которая дружила с Тальковым, предсказывала раскрытие громкого преступления.

"Она же предупреждала его о беде буквально накануне рокового концерта в Питере. Просила, — "не ходи туда, это твое последнее выступление". Не послушался. Решил, что победит. Царствие небесное обоим", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Игоря Талькова случайно застрелил его концертный директор Шляфман.