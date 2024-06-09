Садальский заявил, что Игорь Тальков не послушал предупреждение ясновидящей Джуны

Станислав Садальский вспомнил, что ясновидящая Джуна знала об опасности, которая грозит певцу Игорю Талькову.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" прокомментировал новость о том, что Следственный комитет России завершил расследование убийства Игоря Талькова и назвал виновных в гибели артиста.
Садальский отметил, что Джуна, которая дружила с Тальковым, предсказывала раскрытие громкого преступления.
"Она же предупреждала его о беде буквально накануне рокового концерта в Питере. Просила, — "не ходи туда, это твое последнее выступление". Не послушался. Решил, что победит. Царствие небесное обоим", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Ранее стало известно, что Игоря Талькова случайно застрелил его концертный директор Шляфман.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.