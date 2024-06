Стало известно, кто на самом деле убил певца Игоря Талькова: следствие поставило точку в громком деле

Спустя 33 года СК РФ завершил расследование убийства певца Игоря Талькова. Виновные в преступлении названы.

Фото: commons.wikimedia.org by Johannes Østby is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.