Стало известно, кто на самом деле убил певца Игоря Талькова: следствие поставило точку в громком деле

Спустя 33 года СК РФ завершил расследование убийства певца Игоря Талькова. Виновные в преступлении названы.
Осенью 1991 года во дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге был застрелен певец Игорь Тальков. Поводом для потасовки стал спор о том, кто будет выступать на сцене первым.
Первой должна была выйти на сцену певица Азиза, однако её телохранитель Игорь Малахов настаивал на то, чтобы она вышла после Талькова. Это не понравилось Талькову, который стал отчитывать Малахова.
По версии следствия, оружие первым достал Тальков. Он выстрелил из газового пистолета в телохранителя Азизы. В процессе потасовки прозвучал роковой выстрел. Пуля прострелила Талькову лёгкое и сердце. Вскоре после тяжёлого ранения артист скончался.
В возобновлённом расследовании виновным был назван концертный директор Талькова Шляфман. Он хотел застрелить охранника Азизы, однако пуля угодила в Талькова. Шляфман арестован заочно, так как виновный в гибели артиста эмигрировал в Израиль в 1992 году и сменил имя.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.