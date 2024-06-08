Певица Анна Седокова пристыдила мужчин за их летнюю обувь: "Человек едет в изиках"

Анна Седокова раскритиковала мужчин за их обувь

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова подробно расписала ошибки, которые совершают мужчины выбирая себе неправильную летнюю обувь.

Фото: unsplash.com by Redd Angelo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По пути в Питер на ПМЭФ певица Анна Седокова обратила внимание на то, как безвкусно мужчины обуты. Звезда заявила, что нет ничего хуже мужчины в плохой обуви.

В поезде Седокова внимательно рассматривала, во что обуты представители сильного пола.

"Человек едет в мокасинах (я гуглила это слово, да). Человек едет в "изиках". Человек в первом вагоне едет в "адидасах" промышленных и носочках-следочках", — написала артистка в социальных сетях.

Знаменитость отметила, что следует выпустить некий гайд по обуви для мужчин, которые совершают грубые стилистические ошибки. Отдельного внимания, по мнению Анны, заслуживают мужчины в сандалиях.

Ранее сообщалось, что Анна Седокова сошлась с мужем после громких заявлений об окончательном разрыве.