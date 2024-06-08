Певица Анна Седокова пристыдила мужчин за их летнюю обувь: "Человек едет в изиках"

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова подробно расписала ошибки, которые совершают мужчины выбирая себе неправильную летнюю обувь.
По пути в Питер на ПМЭФ певица Анна Седокова обратила внимание на то, как безвкусно мужчины обуты. Звезда заявила, что нет ничего хуже мужчины в плохой обуви.
В поезде Седокова внимательно рассматривала, во что обуты представители сильного пола.
"Человек едет в мокасинах (я гуглила это слово, да). Человек едет в "изиках". Человек в первом вагоне едет в "адидасах" промышленных и носочках-следочках", — написала артистка в социальных сетях.
Знаменитость отметила, что следует выпустить некий гайд по обуви для мужчин, которые совершают грубые стилистические ошибки. Отдельного внимания, по мнению Анны, заслуживают мужчины в сандалиях.
Ранее сообщалось, что Анна Седокова сошлась с мужем после громких заявлений об окончательном разрыве.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.