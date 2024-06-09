65-летняя певица Мадонна устраивает кастинги для потенциальных бойфрендов

Стало известно, как 65-летняя певица Мадонна ищет себе возлюбленного. Звезда поставила отбор бойфрендов на профессиональные рельсы.
Певица Мадонны экономит своё время, устраивая для потенциальных женихов кастинги. Знаменитость выдвинула ряд требований к соискателям. Мадонна прописала, что ей нужен сексуальный, спортивный, страстный и весёлый мужчина, к которому она должна почувствовать влечение.
Лучшие кандидаты проходят личное интервью со звездой. Как только счастливчик определён, он подписывает с певицей контракт о неразглашении.
"Когда они ей надоедают или они перестают удовлетворять её на всех уровнях, она отпускает их обычно с красивым "прощальным пакетом", чтобы оставить им приятные эмоции", — цитирует слова инсайдера издание Life&Style.
Ранее сообщалось, что певицу Мадонну заподозрили в романе с молодым боксёром.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.