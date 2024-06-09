65-летняя певица Мадонна устраивает кастинги для потенциальных бойфрендов

Певица Мадонна ищет возлюбленного с помощью кастинга

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стало известно, как 65-летняя певица Мадонна ищет себе возлюбленного. Звезда поставила отбор бойфрендов на профессиональные рельсы.

Фото: https://www.instagram.com/madonna by Инстаграм Мадонны is licensed under public doman

Певица Мадонны экономит своё время, устраивая для потенциальных женихов кастинги. Знаменитость выдвинула ряд требований к соискателям. Мадонна прописала, что ей нужен сексуальный, спортивный, страстный и весёлый мужчина, к которому она должна почувствовать влечение.

Лучшие кандидаты проходят личное интервью со звездой. Как только счастливчик определён, он подписывает с певицей контракт о неразглашении.

"Когда они ей надоедают или они перестают удовлетворять её на всех уровнях, она отпускает их обычно с красивым "прощальным пакетом", чтобы оставить им приятные эмоции", — цитирует слова инсайдера издание Life&Style.

Ранее сообщалось, что певицу Мадонну заподозрили в романе с молодым боксёром.