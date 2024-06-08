Собчак высказалась о конфликте Германа Грефа с таксистами Горно-Алтайска: любители семейных трусов

Собчак оценила перепалку Германа Грефа с таксистами Горно-Алтайска

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак прокомментировала скандал вокруг конфликта главы "Сбера" Германа Грефа с таксистами Горно-Алтайска.

Фото: flickr.com by Elena Yastrebova is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Собчак встала на сторону Германа Грефа, который пытался навести порядок в сфере пассажирских перевозок Горно-Алтайска, где сменился владелец аэропорта.

Журналистка раскритиковала аэропорт и таксистов, которые, по её мнению, неправильно одеты.

"Упорное меньшинство адептов культа мигрировало на Алтай и устроило там гнездовье любителей домино, семейных трусов и группы "Бутырка". В России до сих пор всё работает через …. и ручное управление, хотим мы этого или нет", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Она назвала таксистов, которые окружают людей на выходе из аэропорта, стайкой голодных голубей в кепках.

Скопленье таксистов, не соблюдающих дресс-код, Собчак назвала "гнездовьем 90-х".

Конфликт Грефа с таксистами закончился тем, что глава "Сбера" схватил таксиста, который дерзко с ним разговаривал, за очки.