Ксения Собчак прокомментировала скандал вокруг конфликта главы "Сбера" Германа Грефа с таксистами Горно-Алтайска.
Собчак встала на сторону Германа Грефа, который пытался навести порядок в сфере пассажирских перевозок Горно-Алтайска, где сменился владелец аэропорта.
Журналистка раскритиковала аэропорт и таксистов, которые, по её мнению, неправильно одеты.
"Упорное меньшинство адептов культа мигрировало на Алтай и устроило там гнездовье любителей домино, семейных трусов и группы "Бутырка". В России до сих пор всё работает через …. и ручное управление, хотим мы этого или нет", — написала Ксения в своём Telegram-канале.
Она назвала таксистов, которые окружают людей на выходе из аэропорта, стайкой голодных голубей в кепках.
Скопленье таксистов, не соблюдающих дресс-код, Собчак назвала "гнездовьем 90-х".
Конфликт Грефа с таксистами закончился тем, что глава "Сбера" схватил таксиста, который дерзко с ним разговаривал, за очки.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.