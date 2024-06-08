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Наташа Королёва сравнила бывшую и нынешнюю девушек 22-летнего сына: "Приехала из глубинки"

Наташа Королёва оценила потенциальную невестку

Шоу-бизнес

Певица Наташа Королёва перечислила положительные качества новой девушки сына Архипа, которая приехала в Москву из глубинки.

Наташа Королёва оценила потенциальную невестку
Фото: https://vk.com/club5403456?ysclid=lx5aiwqhk2755906182 by ВК-аккаунт Наташи Королёвой is licensed under public doman

Наташа Королёва призналась, что недоверчиво относилась к первой любви сына Архипа. Он встречался с девушкой, которая была старше его.

Певица считает, что у той девушки был меркантильный настрой по отношению к её сыну. Она якобы метила на сына богатых родителей. Королёва, однако, ограничивала сына в финансах, поэтому пассия наследника могла не очень рассчитывать на его деньги.

Новая девушка Архипа артистке нравится больше. Возлюбленную парня зовут Мелисса Валынкина. Сын Королёвой и Тарзана познакомился с ней в одном из стриптиз-клубов Москвы.

Девушку быстро уволили с работы за несдержанный язык. Парень в тайне от родителей приютил девушку у себя.

Королёва отметила, что новая пассия сына хозяйственная и прямолинейная.

"Она приехала из глубинки-глубинки, а там есть чистота. Чувствовалось, что нет второго дна, хитрости. Она что думает, то и говорит. Нет у неё лукавства", — рассказала Королёва в YouTube-шоу "Ваша Наташа".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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