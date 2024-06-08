Ольга Бузова восхитилась творчеством комика Нурлана Сабурова

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова и комик Нурлан Сабуров полюбезничали при неожиданной встрече.

В Сети появилось виде встречи Ольги Бузовой с ведущим шоу "Что было дальше" Нурланом Сабуровым.

Ольга Бузова увидела комика в толпе людей и остановилась. Звезда протянула юмористу руку.

"О, вы такой высокий. Я вас в жизни первый раз вижу. У вас очень крутое чувство юмора", — сказала знаменитость.

"Спасибо. У вас тоже", — заявил Сабуров в ответ на комплименты звезды.