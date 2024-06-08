Ольга Бузова восхитилась творчеством комика Нурлана Сабурова

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова и комик Нурлан Сабуров полюбезничали при неожиданной встрече.
В Сети появилось виде встречи Ольги Бузовой с ведущим шоу "Что было дальше" Нурланом Сабуровым.
Ольга Бузова увидела комика в толпе людей и остановилась. Звезда протянула юмористу руку.
"О, вы такой высокий. Я вас в жизни первый раз вижу. У вас очень крутое чувство юмора", — сказала знаменитость.
"Спасибо. У вас тоже", — заявил Сабуров в ответ на комплименты звезды.
Ранее автор и исполнитель хита "Плот" Юрий Лоза объяснил, почему отказался участвовать в шоу "Однажды в джунглях" с ведущими Михаилом Галустяном и Ольгой Бузовой.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.