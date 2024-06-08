У президента Франции работал в штате личный астролог, оформленный как политический консультант

Мировые политики доверяют астрологам для детального прогноза событий

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Политолог Григорий Савельев рассказал, в чём заключается феномен политической астрологии.

Фото: wikimedia.org by Мари-Лан Нгуен is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic

Мировые правители часто имели при себе личных астрологов. Они были у Уинстона Черчилля, Франклина Рузвельта и Рональда Рейгана.

Французский астролог Элизабет Тесье состояла в штате у президента Франции Миттерана как "политический консультант".

Ранее россиянам назвали знаки зодиака, которым нельзя заводить кошек.

Политолог Савельев объяснил, что политики склонны доверять обладателям неких сакральных знаний.

"Составлялся личный гороскоп, формировались гороскопы приближенных и политических оппонентов, делался детальный прогноз событий", — цитирует слова политолога "Вечерняя Москва".

Эксперт объяснил, что нынешняя астрология — это способ зарабатывания денег на доверчивых гражданах. Этой сферой деятельности занимаются люди без образования.