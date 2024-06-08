Глоба лишила Соседова и Ардову миллиона в шоу "Поймай меня, если сможешь"

Наташа Королева, Анна Ардова, Сергей Соседов и Александр Панайотов поборолись за приз в новом шоу "Поймай меня, если сможешь".
Звёздная команда проиграла и лишилась одного миллиона рублей. Денежный приз отошёл во владение участникам шоу.
Суть шоу состоит в том, чтобы понять, кто из вокалистов поёт, а кто только имитирует пение.
Наташа Королёва целиком и полностью положилась на свою женскую интуицию, помноженную на профессиональный опыт.
"Обмануться всегда можно даже профессионалу…. Буду следить не только за артикуляцией, но еще и за дыханием: поющий человек немножко по-другому дышит, когда извлекает звуки. Это важно", — рассказала о своей тактике угадывания певица.
Участники шоу не послушали Сергея Соседова, который уверял сокомандников, что Тамара Глоба умеет петь. В итоге звёздных гостей ждал проигрыш.
Ранее актёра Станислава Садальского восхитило шоу "Поймай меня, если сможешь".
Телеведущая Екатерина Стриженова адресовала трогательные слова супругу Александру Стриженову в его юбилейный день рождения.