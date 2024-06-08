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Глоба лишила Соседова и Ардову миллиона в шоу "Поймай меня, если сможешь"

Глоба обыграла Соседова и Ардову в шоу "Поймай меня, если сможешь"

1:07
Шоу-бизнес

Наташа Королева, Анна Ардова, Сергей Соседов и Александр Панайотов поборолись за приз в новом шоу "Поймай меня, если сможешь".

Глоба обыграла Соседова и Ардову в шоу "Поймай меня, если сможешь"
Фото: pxhere.com by rafabendo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Звёздная команда проиграла и лишилась одного миллиона рублей. Денежный приз отошёл во владение участникам шоу.

Суть шоу состоит в том, чтобы понять, кто из вокалистов поёт, а кто только имитирует пение.

Наташа Королёва целиком и полностью положилась на свою женскую интуицию, помноженную на профессиональный опыт.

"Обмануться всегда можно даже профессионалу…. Буду следить не только за артикуляцией, но еще и за дыханием: поющий человек немножко по-другому дышит, когда извлекает звуки. Это важно", — рассказала о своей тактике угадывания певица.

Участники шоу не послушали Сергея Соседова, который уверял сокомандников, что Тамара Глоба умеет петь. В итоге звёздных гостей ждал проигрыш.

Ранее актёра Станислава Садальского восхитило шоу "Поймай меня, если сможешь".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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