Мария Кулешова родила от Квинси Промеса?

Бывшая участница "Дома-2" Мария Кулешова, которая ранее намекала на беременность от футболиста Квинси Промеса, родила дочку. Девушка опубликовала серию фотографий с малышкой в запрещённом "Инстаграме"*.
Кулешова, не раскрывая имени отца ребёнка, делала намёки на то, что это игрок "Спартака", включая публикацию их совместного фото. Тем временем Промеса отпустили из-под стражи в ОАЭ, однако ему запрещено покидать страну до решения местного суда. Голландская прокуратура обвиняет футболиста в торговле кокаином и нанесении ножевых ранений двоюродному брату на вечеринке.
* — запрещенная социальная сеть.
Телеведущая Екатерина Стриженова адресовала трогательные слова супругу Александру Стриженову в его юбилейный день рождения.