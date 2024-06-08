Мария Кулешова родила от Квинси Промеса?

Экс-звезда "Дома-2" Мария Кулешова родила дочку и намекнула на отцовство Промеса

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая участница "Дома-2" Мария Кулешова, которая ранее намекала на беременность от футболиста Квинси Промеса, родила дочку. Девушка опубликовала серию фотографий с малышкой в запрещённом "Инстаграме"*.

Фото: flickr.com by Thomas Pompernigg is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Кулешова, не раскрывая имени отца ребёнка, делала намёки на то, что это игрок "Спартака", включая публикацию их совместного фото. Тем временем Промеса отпустили из-под стражи в ОАЭ, однако ему запрещено покидать страну до решения местного суда. Голландская прокуратура обвиняет футболиста в торговле кокаином и нанесении ножевых ранений двоюродному брату на вечеринке.

* — запрещенная социальная сеть.