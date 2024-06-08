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Мария Кулешова родила от Квинси Промеса?

Экс-звезда "Дома-2" Мария Кулешова родила дочку и намекнула на отцовство Промеса

0:42
Шоу-бизнес

Бывшая участница "Дома-2" Мария Кулешова, которая ранее намекала на беременность от футболиста Квинси Промеса, родила дочку. Девушка опубликовала серию фотографий с малышкой в запрещённом "Инстаграме"*.

Экс-звезда "Дома-2" Мария Кулешова родила дочку и намекнула на отцовство Промеса
Фото: flickr.com by Thomas Pompernigg is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Кулешова, не раскрывая имени отца ребёнка, делала намёки на то, что это игрок "Спартака", включая публикацию их совместного фото. Тем временем Промеса отпустили из-под стражи в ОАЭ, однако ему запрещено покидать страну до решения местного суда. Голландская прокуратура обвиняет футболиста в торговле кокаином и нанесении ножевых ранений двоюродному брату на вечеринке.

* — запрещенная социальная сеть.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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