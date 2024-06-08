"Сидите тихо и не обгаживайте страну!" — Маша Распутина резко обратилась к уехавшим звездам

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Маша Распутина призвала уехавших артистов не критиковать Россию

0:44
Шоу-бизнес

Певица Маша Распутина, объявившая о своем возвращении на сцену, в интервью Борису Корчевникову посоветовала коллегам, уехавшим из страны после спецоперации, не критиковать Россию.

Маша Распутина призвала уехавших артистов не критиковать Россию
Фото: инстаграм аккаунт Маши Распутиной

Она назвала их поведение неблагодарным и бессовестным, напомнив, что поклонники в России поддерживали их, посещая концерты и отдавая последние деньги.

Распутина подчеркнула, что уехавшие артисты должны сидеть тихо и не говорить плохо о стране, которая дала им все. Ранее певица сообщила о возобновлении гастролей по России, напомнив, что в прошлом ее называли преемницей Аллы Пугачевой, с которой у нее был творческий соперничество.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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