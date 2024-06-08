"Сидите тихо и не обгаживайте страну!" — Маша Распутина резко обратилась к уехавшим звездам

Певица Маша Распутина, объявившая о своем возвращении на сцену, в интервью Борису Корчевникову посоветовала коллегам, уехавшим из страны после спецоперации, не критиковать Россию.
Она назвала их поведение неблагодарным и бессовестным, напомнив, что поклонники в России поддерживали их, посещая концерты и отдавая последние деньги.
Распутина подчеркнула, что уехавшие артисты должны сидеть тихо и не говорить плохо о стране, которая дала им все. Ранее певица сообщила о возобновлении гастролей по России, напомнив, что в прошлом ее называли преемницей Аллы Пугачевой, с которой у нее был творческий соперничество.
Телеведущая Екатерина Стриженова адресовала трогательные слова супругу Александру Стриженову в его юбилейный день рождения.