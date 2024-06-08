Настя Ивлеева с кольцом на безымянном пальце — помолвка?

Настя Ивлеева вызвала слухи о помолвке на открытии своего ресторана

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Настя Ивлеева была замечена с кольцом на безымянном пальце правой руки на открытии своего ресторана "Nudles by Ivleeva" в Москве. Хотя Ивлеева не комментировала слухи о помолвке, некоторые фанаты предположили, что она могла специально надеть кольцо, чтобы привлечь внимание к мероприятию.

Фото: инстаграм аккаунт Насти Ивлеевой

Ранее Ивлеева открыла ресторан после скандальной "голой" вечеринки. Заведение специализируется на азиатской кухне. 22 марта она также открыла бар в центре Москвы, из меню которого убрали коктейли, намекающие на вечеринку. Кроме того, Ивлеева шокировала фанатов, перекрасившись из блондинки в брюнетку и сделав короткую стрижку.