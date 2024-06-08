"Все фальшивые": Анастасия Ивлеева разоблачила лицемерие в шоу-бизнесе

Анастасия Ивлеева: "В российском шоу-бизнесе нет искренней дружбы"

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала о неискренности и отсутствии дружбы в российском шоу-бизнесе. По словам Ивлеевой, она всегда держалась обособленно, не присоединяясь к светским компаниям, что позволило ей избежать изменений после "отмены" из-за скандальной вечеринки.

Фото: инстаграм аккаунт Анастасии Ивлеевой

Она подчеркнула, что сблизилась с семьей и не ощущает перемен в своей жизни. Ивлеева уверена, что в звездной тусовке невозможно найти настоящую дружбу. Стилист Александр Рогов назвал Ивлееву богиней моды, отметив ее работу с профессионалами и смелость в модных экспериментах. Также Рогов выделил Марлен Дитрих как иконой стиля, отметив ее вклад в модную революцию.