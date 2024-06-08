"Позор для взрослых": Сергей Селин жестко высказался о скандале Пугачевой и Михайлова

Заслуженный артист России Сергей Селин прокомментировал конфликт между певцом Стасом Михайловым и певицей Аллой Пугачевой.
Актер выразил удивление по поводу такого публичного выяснения отношений среди звезд и подчеркнул, что взрослым людям следует вести себя достойно, привлекая внимание общественности и СМИ. Селин призвал избегать перебранок и предложил мыслить другими категориями.
Также он высказался против эмиграции артистов, подчеркнув, что никогда не рассматривал такой вариант, особенно в сложные для страны времена.
Телеведущая Екатерина Стриженова адресовала трогательные слова супругу Александру Стриженову в его юбилейный день рождения.