"Позор для взрослых": Сергей Селин жестко высказался о скандале Пугачевой и Михайлова

Сергей Селин осудил конфликт Пугачевой и Михайлова: "Не надо так себя вести"

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Заслуженный артист России Сергей Селин прокомментировал конфликт между певцом Стасом Михайловым и певицей Аллой Пугачевой.

Фото: инстаграм аккаунт Аллы Пугачёвой

Актер выразил удивление по поводу такого публичного выяснения отношений среди звезд и подчеркнул, что взрослым людям следует вести себя достойно, привлекая внимание общественности и СМИ. Селин призвал избегать перебранок и предложил мыслить другими категориями.

Также он высказался против эмиграции артистов, подчеркнув, что никогда не рассматривал такой вариант, особенно в сложные для страны времена.