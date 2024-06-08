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Родион Газманов показал фото, на котором он запечатлён ребёнком с Олегом Газмановым

Родион Газманов показал редкое фото с отцом

0:51
Шоу-бизнес

Певец Родион Газманов опубликовал одно из самых своих любимых фото из семейного архива.

Родион Газманов показал редкое фото с отцом
Фото: https://www.instagram.com/rodder13 by Инстаграм Родиона Газманова is licensed under public doman

Исполнитель песни "Люси" разместил в "Инстаграме"* снимок с отцом, народным артистом России Олегом Газмановым. Отец и сын сфотографированы на сцене во время исполнения какой-то зажигательной песни. Снимок получился очень динамичным и эмоциональным.

"Очень нравится эта фотка", — объяснил Родион.

Певец предложил подписчикам придумать подпись к снимку.

"Скакуны";

"Танцуй пока молодой";

"Эскадрон";

"Шальные", — предлагали свои варианты подписи к фото фолловеры.

Родион Родион Газманов показал группу, с которой он выступал в детстве.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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