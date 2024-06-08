Родион Газманов показал фото, на котором он запечатлён ребёнком с Олегом Газмановым

Певец Родион Газманов опубликовал одно из самых своих любимых фото из семейного архива.
Исполнитель песни "Люси" разместил в "Инстаграме"* снимок с отцом, народным артистом России Олегом Газмановым. Отец и сын сфотографированы на сцене во время исполнения какой-то зажигательной песни. Снимок получился очень динамичным и эмоциональным.
"Очень нравится эта фотка", — объяснил Родион.
Певец предложил подписчикам придумать подпись к снимку.
"Скакуны";
"Танцуй пока молодой";
"Эскадрон";
"Шальные", — предлагали свои варианты подписи к фото фолловеры.
Родион Родион Газманов показал группу, с которой он выступал в детстве.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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