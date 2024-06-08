Признание звезды "Универа": Анна Кузина собирает средства для ВСУ

Анна Кузина, известная по роли Яны Семакиной в ситкоме "Универ. Новая общага", активно собирает деньги на беспилотники для ВСУ.
В своих соцсетях она призывает поклонников поддерживать украинских военных и критикует СВО. Кузина ведет свою страницу на украинском языке, тогда как в 2019 году её посты были на русском. Актриса приобрела популярность в России благодаря участию в сериалах "Универ. Новая общага" и "Универ. 10 лет спустя".
Родилась в Киеве и закончила Львовский полиграфический институт. Кузина перестала поддерживать связь с коллегами по сериалу после начала СВО. В 2017 году она родила сына, её муж служит в ВСУ.
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