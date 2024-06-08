Григорий Лепс хочет открыть свое кладбище

Григорий Лепс заявил о планах открыть частное кладбище на ПМЭФ

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский певец Григорий Лепс на закрытом мероприятии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выразил желание открыть частное кладбище.

Фото: Wikipedia by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Лепс отметил, что его бизнес-проекты ведут опытные люди, но не все из них успешны. Он упомянул о закрытии производства фирменных очков и подчеркнул, что кладбище может быть прибыльным делом. Мероприятие, организованное "Русской Медиагруппой" в "Лотте Отель", завершилось выступлением Лепса.

Ранее на презентации альбома Юрия Киселева Лепс рассказал о хорошей успеваемости своих детей, но не смог ответить, поощряет ли он их за успехи в учебе.