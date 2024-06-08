Григорий Лепс хочет открыть свое кладбище

Российский певец Григорий Лепс на закрытом мероприятии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выразил желание открыть частное кладбище.
Лепс отметил, что его бизнес-проекты ведут опытные люди, но не все из них успешны. Он упомянул о закрытии производства фирменных очков и подчеркнул, что кладбище может быть прибыльным делом. Мероприятие, организованное "Русской Медиагруппой" в "Лотте Отель", завершилось выступлением Лепса.
Ранее на презентации альбома Юрия Киселева Лепс рассказал о хорошей успеваемости своих детей, но не смог ответить, поощряет ли он их за успехи в учебе.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.