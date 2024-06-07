Неожиданное фото Вали Карнавал без штанов взорвало соцсети

Валя Карнавал поразила фанатов откровенным фото в Instagram*

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (Валентина Карнаухова) выложила в своем Instagram* фото, где она позирует без штанов. На снимке 22-летняя звезда лежит в постели в коричневом кроп-топе, кружевных трусах-шортах и гольфах выше колена.

Фото: инстаграм аккаунт Вали Карнавал

Она дополнила образ цепочкой с кулоном в виде сердца и минималистическим макияжем с черными стрелками и подчеркнутыми губами. В мае Валя уже привлекла внимание откровенными кадрами, снятыми в дорогой машине. Публикация вызвала бурную реакцию среди поклонников, обсуждающих смелый образ звезды и её стиль.

* — запрещенная социальная сеть.