Неожиданное фото Вали Карнавал без штанов взорвало соцсети

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (Валентина Карнаухова) выложила в своем Instagram* фото, где она позирует без штанов. На снимке 22-летняя звезда лежит в постели в коричневом кроп-топе, кружевных трусах-шортах и гольфах выше колена.
Она дополнила образ цепочкой с кулоном в виде сердца и минималистическим макияжем с черными стрелками и подчеркнутыми губами. В мае Валя уже привлекла внимание откровенными кадрами, снятыми в дорогой машине. Публикация вызвала бурную реакцию среди поклонников, обсуждающих смелый образ звезды и её стиль.
* — запрещенная социальная сеть.
Телеведущая Екатерина Стриженова адресовала трогательные слова супругу Александру Стриженову в его юбилейный день рождения.