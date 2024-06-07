Послание на футболке Рианны: неужели звезда уходит со сцены?

Американская певица Рианна была замечена во время шоппинга в футболке с надписью "Я на пенсии", что вызвало бурю обсуждений среди ее поклонников.
Фанаты предположили, что это может быть связано с ее творчеством, так как последний альбом она выпустила в 2016 году и в последние годы сосредоточилась на материнстве.
Ранее Рианна и рэпер A$AP Rocky отпраздновали второй день рождения своего сына RZA в Нью-Йорке. Также Рианна призналась, что испытывает стыд за свои откровенные наряды в прошлом, и изменила свой стиль после рождения детей.
Телеведущая Екатерина Стриженова адресовала трогательные слова супругу Александру Стриженову в его юбилейный день рождения.