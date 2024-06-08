Наоми Кэмпбелл впервые призналась, что её дети появились на свет благодаря суррогатной матери

Наоми Кэмпбелл рассказала, что детей ей родила суррогатная мать

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда мировых подиумов Наоми Кэмпбелл рассказала, что не сама родила своих детей.

Фото: unsplash.com by Camila Cordeiro is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Наоми Кэмпбелл впервые призналась, что воспользовалась услугами суррогатной матери. Об этом подозревали поклонники модели, так как Кэмпбелл стала матерью в 50 лет.

Знаменитость перестала скрывать правду в интервью изданию Times.

Она пояснила, что её дочь появилась на свет в мае 2021 года, а сын — в июне 2023-го.

"Я столько раз слышала, как девушки говорят, что не хотят детей и, возможно, не захотят в будущем, и я всегда говорила: "Ты передумаешь. Ты захочешь стать мамой", — поделилась своим мнением модель.

Наоми Кэмпбелл назвала себя матерью-одиночкой. Об отце детей звезды ничего не известно. У модели было много романов в жизни. Одно время она была девушкой российского миллиардера Владислава Доронина.