Певица Татьяна Буланова сравнила бывшего и нынешнего мужа: насилие, унижения, зависть

Певица Татьяна Буланова рассказала, в чём разница между её нынешним мужем и экс-супругом, футболистом Владиславом Родимовым.
55-летняя Татьяна Буланова уже год счастлива в браке с бизнесменом Валерием Рудневым, который младше её на 19 лет. Певица и её муж не стали менять фамилии, однако друзья предпринимателя в шутку называют его "Буланов".
Артистка осознала, что бывший муж практиковал абьюз. Она отметила, что моральное насилие — страшная вещь.
"Тебя унижают, с тобой соревнуются… Зависть к успеху — это вообще кошмар", — объяснила Буланова в новом интервью.
Нынешний супруг, по её словам, ведёт себя совсем иначе.
"Мой третий муж только смеётся, когда его друзья говорят: "Буланов решил…" А когда Влада, шутя, называли "Булановым", он аж взвивался от злости", — сказала звезда.
Татьяна отметила, что сильный мужчина не склонен обижаться, а слабый на всё резко реагирует из-за чувства неполноценности.
Телеведущая Екатерина Стриженова адресовала трогательные слова супругу Александру Стриженову в его юбилейный день рождения.