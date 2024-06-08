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Певица Татьяна Буланова сравнила бывшего и нынешнего мужа: насилие, унижения, зависть

Вышедшая замуж Буланова вспомнила об абьюзе со стороны бывшего мужа

1:08
Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова рассказала, в чём разница между её нынешним мужем и экс-супругом, футболистом Владиславом Родимовым.

Вышедшая замуж Буланова вспомнила об абьюзе со стороны бывшего мужа
Фото: https://vk.com/bulanova.club by ВК-аккаунт Татьяны Булановой is licensed under public doman

55-летняя Татьяна Буланова уже год счастлива в браке с бизнесменом Валерием Рудневым, который младше её на 19 лет. Певица и её муж не стали менять фамилии, однако друзья предпринимателя в шутку называют его "Буланов".

Артистка осознала, что бывший муж практиковал абьюз. Она отметила, что моральное насилие — страшная вещь.

"Тебя унижают, с тобой соревнуются… Зависть к успеху — это вообще кошмар", — объяснила Буланова в новом интервью.

Нынешний супруг, по её словам, ведёт себя совсем иначе.

"Мой третий муж только смеётся, когда его друзья говорят: "Буланов решил…" А когда Влада, шутя, называли "Булановым", он аж взвивался от злости", — сказала звезда.

Татьяна отметила, что сильный мужчина не склонен обижаться, а слабый на всё резко реагирует из-за чувства неполноценности.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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