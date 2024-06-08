Футболист Дмитрий Тарасов ответил на нападки хейтеров: "Меня сложно задеть"

Футболист Дмитрий Тарасов объяснил, как научился игнорировать потоки негатива от незнакомых людей.
Бывший муж Ольги Бузовой столкнулся в своей жизни с агрессией в социальных сетях от людей, которых он не знает лично.
"Меня сложно задеть", — объяснил Дмитрий.
Тарасов вспомнил, что на первых порах его задевали резкие комментарии хейтеров, однако потом он понял, что даже от негативно настроенных подписчиков есть польза.
"Что я могу сделать по факту? Узнать, где этот человек живет?" Я потом начал смотреть на это по-другому, ведь даже если человек пишет плохое, он всё равно следит за тобой", — выразил своё мнение 37-летний спортсмен на бизнес-коференции "Ценнее денег"
Часто потоки хейта выливаются на жену Тарасова Анастасию Костенко. Поклонники Бузовой уверены, что именно она развалила брак Ольги и Дмитрия.
Костенко иногда ставит хейтеров на место, отправляя неприятных комментаторов в бан.
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