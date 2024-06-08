Телеведущую Леру Кудрявцеву напугала немелкая живность в Австралии: у нас не всё так плохо

Леру Кудрявцеву ужаснули насекомые в Австралии

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева высказалась о впечатляющих размерах насекомых, живущих в Австралии.

Фото: flickr.com by Janet Graham is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Лера Кудрявцева опубликовала в своём Telegram-канале фото австралийского насекомого размером в человеческую ладонь.

"В Австралии моль просто приходит к тебе домой, надевает шубу, берёт ковёр под мышку и уходит", — гласит шутливая подпись под фотографией.

Звезда ТВ отметила, что в России насекомые не столь ужасны.

"Не, ну у нас реально не всё так плохо с насекомыми", — выразила своё мнение Кудрявцева.

Ранее Лера Кудрявцева рассказала об экстренной госпитализации шестилетней дочери Маши.