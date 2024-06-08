Телеведущую Леру Кудрявцеву напугала немелкая живность в Австралии: у нас не всё так плохо

Телеведущая Лера Кудрявцева высказалась о впечатляющих размерах насекомых, живущих в Австралии.
Лера Кудрявцева опубликовала в своём Telegram-канале фото австралийского насекомого размером в человеческую ладонь.
"В Австралии моль просто приходит к тебе домой, надевает шубу, берёт ковёр под мышку и уходит", — гласит шутливая подпись под фотографией.
Звезда ТВ отметила, что в России насекомые не столь ужасны.
"Не, ну у нас реально не всё так плохо с насекомыми", — выразила своё мнение Кудрявцева.
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