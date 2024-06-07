Юлия Барановская призвала вернуть те прекрасные времена, когда "бабы в поле рожали"

Телеведущая Юлия Барановская призвала противостоять Западу и вернуться в те счастливые времена, когда бабы рожали в поле, а потом сразу шли работать.
Юля Барановская впала в ностальгию по прекрасным временам, когда "бабы в поле рожали". Она считает, что Запад пытается лишить российских женщин этого права.
"Наши прабабушки: родила в поле, положила, дальше косить, потом кормить, дальше работать. Мы на какой-то момент это потеряли, но быстро это возвращаем", — заявила звезда ТВ на ПМЭФ.
Барановская уверена, что такое поведение женщин осталось в "культурном коде" нации. Телеведущая отметила, что право рожать, не отходя от бороны, снова вернётся в нашу страну.
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