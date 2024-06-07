Юлия Барановская призвала вернуть те прекрасные времена, когда "бабы в поле рожали"

Юлия Барановская одобрила времена, когда "бабы в поле рожали"

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Юлия Барановская призвала противостоять Западу и вернуться в те счастливые времена, когда бабы рожали в поле, а потом сразу шли работать.

Фото: https://vk.com/ybaranovskaya_tv by Инстаграм Юлии Барановской is licensed under public doman

Юля Барановская впала в ностальгию по прекрасным временам, когда "бабы в поле рожали". Она считает, что Запад пытается лишить российских женщин этого права.

"Наши прабабушки: родила в поле, положила, дальше косить, потом кормить, дальше работать. Мы на какой-то момент это потеряли, но быстро это возвращаем", — заявила звезда ТВ на ПМЭФ.

Барановская уверена, что такое поведение женщин осталось в "культурном коде" нации. Телеведущая отметила, что право рожать, не отходя от бороны, снова вернётся в нашу страну.

Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская сама уезжала рожать в Лондон.

Ранее Юлия Барановская показала младшего сына от Андрея Аршавина.