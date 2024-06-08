Сергей Жуков показал полугодовалого сына Эвана: милота, нежность и безусловное счастье

Сергей Жуков сфотографировался с крошечным сыном

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков поделился милой фотографией с маленькими сыном.

Фото: https://www.instagram.com/sezhukov by Инстаграм Сергея Жукова is licensed under public doman

Сергей Жуков опубликовал в "Инстаграме"* фото с полугодовалым сыном Эваном.

"Полгода милоты, нежности и безусловного счастья", — написал под снимком артист.

У Жукова пятеро детей: дочь Александра 2001 года рождения (от первого брака), дочь Ника Жукова 2008 года рождения, сын Энджел 2010 года рождения, сын Мирон 2014 года рождения.

В декабре 2023 года артист в пятый раз стал отцом. Жена певца Регина Бурд подарила ему сына Эвана.

Ранее Сергей Жуков обратился к сыну-подростку Энджелу в честь дня рождения мальчика.

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