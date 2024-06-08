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Актрису Лизу Арзамасову приняли в Союз писателей России: спасибо моим верным читателям

Актриса Лиза Арзамасова официально стала литератором

0:52
Шоу-бизнес

Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова пополнила ряды литераторов России.

Актриса Лиза Арзамасова официально стала литератором
Фото: https://www.instagram.com/liza_arzamasova by Инстаграм Лизы Арзамасовой is licensed under public doman

Актриса Лиза Арзамасова похвасталась своим достижением. Жена фигуриста Ильи Авербуха сфотографировалась с красным удостоверением Союза писателей России у стен Московской городской организации Союза писателей России.

Арзамасова является автором книги для детей "Костик".

"Сегодня меня признали писателем… Мне выдали удостоверение Союза писателей России. Спасибо всем моим верным читателям, благодаря которым смогли состояться все тиражи книг про Костика", — написала звезда под снимком в "Инстаграме"*.

Арзамасова назвала это важным событием своей жизни.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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