Едва не отменённая Ольга Бузова выразила своё восхищение Путину: "Меня распирало от гордости"

Ольга Бузова восхитилась российским президентом

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова опубликовала пост патриотического содержания с комплиментами Владимиру Путину.

Фото: https://vk.com/buzovaofficial by ВК-аккаунт Ольги Бузовой is licensed under public doman

Ольга Бузова, которую затравили за её внешний вид на выступлении в Уфе в День защиты детей, отправилась выступать на закрытии Петербургского международного экономического форума.

Особенно восхитило звезду то, что РФ вошла в четвёрку ведущих экономик мира по ВВП, обогнав Японию.

"Весь день читала и смотрела то, что говорит наш Президент, и меня распирало от гордости за нашу страну", — написала Ольга в личном Telegram-канале.

Бузова отметила, что она счастлива от возможности жить и работать в России.

Ранее блогер Настя Ивлеева обратилась к Бузовой во время просмотра выступления Владимира Путина.