Едва не отменённая Ольга Бузова выразила своё восхищение Путину: "Меня распирало от гордости"

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова опубликовала пост патриотического содержания с комплиментами Владимиру Путину.
Ольга Бузова, которую затравили за её внешний вид на выступлении в Уфе в День защиты детей, отправилась выступать на закрытии Петербургского международного экономического форума.
Особенно восхитило звезду то, что РФ вошла в четвёрку ведущих экономик мира по ВВП, обогнав Японию.
"Весь день читала и смотрела то, что говорит наш Президент, и меня распирало от гордости за нашу страну", — написала Ольга в личном Telegram-канале.
Бузова отметила, что она счастлива от возможности жить и работать в России.
Ранее блогер Настя Ивлеева обратилась к Бузовой во время просмотра выступления Владимира Путина.
Телеведущая Екатерина Стриженова адресовала трогательные слова супругу Александру Стриженову в его юбилейный день рождения.