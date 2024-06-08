Актриса Мария Шукшина возмущена прокатом в России фильма "Асфальтовые джунгли"

Шукшина выступила против проката в РФ фильма "Асфальтовые джунгли"

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Мария Шукшина объяснила, почему не одобряет показа в российских кинотеатрах фильма режиссёра Жана-Стефана Совера "Асфальтовые джунгли".

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Шукшина обратила внимание на новость о провале в российском кинопрокате отечественного кинофильма "Золото Ульматы". Она отметила, что в Советском Союзе за провал фильма в прокате несли ответственность, однако сейчас за это никого не наказывают.

"Денег на кино выделяется очень много, а результата нет", — написала Мария в своём Telegram-канале.

Актриса возмущена тем, что в российский прокат пустили фильм "Асфальтовые джунгли". Она отметила, что в картине играет актёр Шон Пенн, который активно поддерживает Украину после начала СВО. Он даже обещал пожертвовать своими "Оскарами", чтобы помочь ВСУ.

Ранее Марию Шукшину возмутил прокат в России фильма Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел".