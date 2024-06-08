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Певица Пелагея устроила скандал на ПМЭФ из-за имени бывшего мужа Ивана Телегина

Певица Пелагея поскандалила на ПМЭФ

1:00
Шоу-бизнес

Певица Пелагея устроила разборки с организаторами Петербургского международного экономического форума.

Певица Пелагея поскандалила на ПМЭФ
Фото: https://vk.com/pelageaofficial by ВК-аккаунт певицы Пелагеи is licensed under public doman

Певицу Пелагею возмутило то, что её неправильно представили на ПМЭФ. Звезда устроила скандал, потребовав заменить табличку с её именем. Артистке не понравилось, что организаторы упомянули фамилию её бывшего мужа, хоккеиста Ивана Телегина, с которым она рассталась не на мирной ноте.

"Я не Полина и не Телегина. Я — Пелагея", — выразила своё возмущение певица.

К требованию знаменитости быстро прислушались. Вскоре надпись на табличке поменяли на Пелагею Ханову.

Ранее выведенная из себя певица Пелагея рассказала, что её бывший муж, хоккеист Иван Телегин, устроил ей и её дочке Таисии неприятный сюрприз. Артистка узнала о тайном решении экс-супруга только когда прибыла с чемоданами в аэропорт.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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