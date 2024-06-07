Очевидцы в Электростали подсмотрели съёмки предстоящего сезона шоу "Новая битва экстрасенсов"

Благодаря случайным свидетелям, стало известно, о чём будет предстоящий сезон шоу "Новая битва экстрасенсов".
В Сеть просочилось видео очевидцев из Электростали, которые подсмотрели за съемочным процессом очередного сезона шоу "Новая битва экстрасенсов".
Ранее сообщалось, что обвиняемой в экстремизме экс-участнице "Битвы экстрасенсов" Алёне Полынь стало плохо во время допроса.
Съёмочная группа снимала одну из серий мистического шоу у дома №18 на улице Западная. Местные жители предположили, что телевизионщиков заинтересовал один из недавних странных происшествий в данной местности.
Некоторое время назад молодой человек при загадочных обстоятельствах попал под мусоровоз.
"Приезжала полиция и реанимация, он погиб. Я лицо его не разглядела и лично не знаю. Вероятно, поэтому экстрасенсов вызвали, чтобы понять, что именно произошло, был ли это несчастный случай", — цитирует слова жительницы Электростали интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?