Очевидцы в Электростали подсмотрели съёмки предстоящего сезона шоу "Новая битва экстрасенсов"

Выяснилась тематика очередного сезона шоу "Новая битва экстрасенсов"

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Благодаря случайным свидетелям, стало известно, о чём будет предстоящий сезон шоу "Новая битва экстрасенсов".

Фото: flickr.com by Karen Roe is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В Сеть просочилось видео очевидцев из Электростали, которые подсмотрели за съемочным процессом очередного сезона шоу "Новая битва экстрасенсов".

Ранее сообщалось, что обвиняемой в экстремизме экс-участнице "Битвы экстрасенсов" Алёне Полынь стало плохо во время допроса.

Съёмочная группа снимала одну из серий мистического шоу у дома №18 на улице Западная. Местные жители предположили, что телевизионщиков заинтересовал один из недавних странных происшествий в данной местности.

Некоторое время назад молодой человек при загадочных обстоятельствах попал под мусоровоз.

"Приезжала полиция и реанимация, он погиб. Я лицо его не разглядела и лично не знаю. Вероятно, поэтому экстрасенсов вызвали, чтобы понять, что именно произошло, был ли это несчастный случай", — цитирует слова жительницы Электростали интернет-издание "Подмосковье Сегодня".