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Звезду ТВ Леру Кудрявцеву поразило первое в России "Нейрокладбище": как вам такое

Лера Кудрявцева шокирована первым в России "Нейрокладбищем"

0:57
Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась шокирующей новостью о запуске первого в России "Нейрокладбища".

Лера Кудрявцева шокирована первым в России "Нейрокладбищем"
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Звезда ТВ рассказала в своём Telegram-канале новость о том, что первое в нашей стране "Нейрокладбище" будет открыто в Москве уже в текущем году.

Кладбище, созданное на основе искусственного интеллекта, будет включать в себя симуляцию мыслей и возможность пообщаться с усопшим. Это, по мнению авторов проекта, позволит родным и близким поддерживать связь с покойным.

Услуга предполагает воспроизведение голоса умершего, что создаст иллюзию присутствия дорого человека, отправившегося в мир иной.

"Как вам такое… Ну что, от одной до другой новости всё больше в шоке", — прокомментировала новость Лера Кудрявцева.

Ранее Леру Кудрявцеву шокировали пакистанские автобусы премиум класса с местами для состоятельных граждан.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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