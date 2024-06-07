Звезду ТВ Леру Кудрявцеву поразило первое в России "Нейрокладбище": как вам такое

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась шокирующей новостью о запуске первого в России "Нейрокладбища".
Звезда ТВ рассказала в своём Telegram-канале новость о том, что первое в нашей стране "Нейрокладбище" будет открыто в Москве уже в текущем году.
Кладбище, созданное на основе искусственного интеллекта, будет включать в себя симуляцию мыслей и возможность пообщаться с усопшим. Это, по мнению авторов проекта, позволит родным и близким поддерживать связь с покойным.
Услуга предполагает воспроизведение голоса умершего, что создаст иллюзию присутствия дорого человека, отправившегося в мир иной.
"Как вам такое… Ну что, от одной до другой новости всё больше в шоке", — прокомментировала новость Лера Кудрявцева.
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