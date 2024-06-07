Плющенко и Рудковская требуют 2 миллиона рублей у 12-летней фигуристки Арины Персеговой

Плющенко и Рудковская хотят отсудить 2 миллиона рублей у 12-летней фигуристки

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Евгений Плющенко и Яна Рудковская подали в суд на юную фигуристку Арину Персегову, которая отказалась заниматься у олимпийского чемпиона по фигурному катанию.

Фото: https://vk.com/evgeniplushenko by ВК-аккаунт Евгения Плющенко is licensed under public doman

Евгений Плющенко и Яна Рудковская требуют около 2 миллионов рублей с 12-летней фигуристки Арины Персеговой. Юная фигуристка, начав юридически занятия у Плющенко, далее передумала и решила заниматься под руководством тренера Этери Тутберидзе.

Ответчиком на судебном заседании будет родительница юной спортсменки.

"Условия договора не были выполнены, поэтому мы решили подать документы на рассмотрение в суд", — цитирует слова продюсера Яны Рудковской ТАСС.

Ранее фигурист Евгений Плющенко признался, что у них с женой работает штаб, который переманивает спортсменов.