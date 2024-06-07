Плющенко и Рудковская требуют 2 миллиона рублей у 12-летней фигуристки Арины Персеговой

Евгений Плющенко и Яна Рудковская подали в суд на юную фигуристку Арину Персегову, которая отказалась заниматься у олимпийского чемпиона по фигурному катанию.
Евгений Плющенко и Яна Рудковская требуют около 2 миллионов рублей с 12-летней фигуристки Арины Персеговой. Юная фигуристка, начав юридически занятия у Плющенко, далее передумала и решила заниматься под руководством тренера Этери Тутберидзе.
Ответчиком на судебном заседании будет родительница юной спортсменки.
"Условия договора не были выполнены, поэтому мы решили подать документы на рассмотрение в суд", — цитирует слова продюсера Яны Рудковской ТАСС.
Ранее фигурист Евгений Плющенко признался, что у них с женой работает штаб, который переманивает спортсменов.
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