Певица Мия Бойка посвятила песню своему женатому возлюбленному

Певица Мия Бойка призналась, что крутила роман с женатым мужчиной

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Певица Мия Бойка рассказала о своём романе с женатым мужчиной, который некрасиво с ней поступил.

Фото: https://vk.com/miaboyka47 by ВК-аккаунт Мии Бойки is licensed under public doman

Мия Бойка выступила на закрытой вечеринке Петербургского международного экономического форума. Перед тем, как спеть песню, певица рассказала, что у неё был опыт отношений с женатым мужчиной. Она отметила, что он в итоге бросил её, вернувшись к жене.

В рамках неформальной вечеринки со звёздами артистка объяснила, что недавно сочинила песню, которую посвятила своему женатому возлюбленному.

Ранее певица Нюша рассказала, как пыталась сохранить свой брак с бизнесменом Игорем Сивовым. Артистка даже согласилась на свободный формат отношений, однако это не помогло спасти семью от краха.