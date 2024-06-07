Певица Мия Бойка посвятила песню своему женатому возлюбленному

Певица Мия Бойка рассказала о своём романе с женатым мужчиной, который некрасиво с ней поступил.
Мия Бойка выступила на закрытой вечеринке Петербургского международного экономического форума. Перед тем, как спеть песню, певица рассказала, что у неё был опыт отношений с женатым мужчиной. Она отметила, что он в итоге бросил её, вернувшись к жене.
В рамках неформальной вечеринки со звёздами артистка объяснила, что недавно сочинила песню, которую посвятила своему женатому возлюбленному.
Ранее певица Нюша рассказала, как пыталась сохранить свой брак с бизнесменом Игорем Сивовым. Артистка даже согласилась на свободный формат отношений, однако это не помогло спасти семью от краха.
Телеведущая Екатерина Стриженова адресовала трогательные слова супругу Александру Стриженову в его юбилейный день рождения.