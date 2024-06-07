Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева решила бороться с эскортницами на ПМЭФ

Звезду "Дома-2" Алёну Водонаеву возмутили жрицы любви на ПМЭФ

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева недовольна присутствием на Петербургском международном экономическом форуме женщин лёгкого поведения.

Фото: https://vk.com/a.vodonaeva by ВК-аккаунт Алёны Водонаевой is licensed under public doman

Алёну Водонаеву возмутило засилье эскортниц на ПМЭФ. Она обратила внимание на то, что жрицы любви стали неотъемлемым атрибутом серьёзного экономического мероприятия. Особенно задевает Алёну то, что жрицы любви не платят налоги государству от своей деятельности.

Водонаева подчеркнула, что об эскортницах открыто говорят в контексте ПМЭФ.

"Почему …. (женщины лёгкого поведения) до сих пор не платят налоги? Они что, какие-то особенные в экономике России?" — написала Алёна в своём микроблоге.

Звезда признаёт, что данная древняя профессия не имеет официального статуса в РФ, но при этом все знают, что она существует.

"Почему мы платим налоги, а они нет?!" — задалась вопросом знаменитость.

Ранее Виктория Боня и Алёна Водонаева вступили в схватку за Никиту Кологривого.