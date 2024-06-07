Андрей Малахов обратился с жалобой к РЖД из-за регулярных задержек поездов

Телеведущий Андрей Малахов поднял проблему нарушения расписания в движении поездов.
Андрей Малахов обратился к представителям РЖД, которые участвуют в ПМЭФ, с проблемой
В социальных сетях звезда ТВ разместил видео со станции "Арзамас II". Телеведущий сообщил о регулярных задержках поездов.
Он отметил, что неразбериха с расписанием железнодорожного транспорта продолжается уже больше двух недель. Причина задержек поездов, по словам телеведущего, кроется в нехватке бригад, которые призваны бороться с "пробками" на железной дороге.
Малахов объяснил, что из-за сложившейся ситуации люди опаздывают.
"У всех самолёты, да, для дальнейшей пересадки. Поэтому хотелось бы обратить внимание РЖД на эту проблему", — пожаловался звезда ТВ.
Ранее автор и исполнитель хита "Плот" Юрий Лоза раскритиковал деятельность по озеленению Москвы.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?