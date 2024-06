Андрей Малахов обратился с жалобой к РЖД из-за регулярных задержек поездов

Телеведущий Андрей Малахов поднял проблему нарушения расписания в движении поездов.

Фото: unsplash.com by Клем Оноджегуо is licensed under Creative Commons CC0 1.0