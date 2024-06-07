Андрей Малахов обратился с жалобой к РЖД из-за регулярных задержек поездов

Андрей Малахов пожаловался на задержки поездов

Телеведущий Андрей Малахов поднял проблему нарушения расписания в движении поездов.

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Андрей Малахов обратился к представителям РЖД, которые участвуют в ПМЭФ, с проблемой

В социальных сетях звезда ТВ разместил видео со станции "Арзамас II". Телеведущий сообщил о регулярных задержках поездов.

Он отметил, что неразбериха с расписанием железнодорожного транспорта продолжается уже больше двух недель. Причина задержек поездов, по словам телеведущего, кроется в нехватке бригад, которые призваны бороться с "пробками" на железной дороге.

Малахов объяснил, что из-за сложившейся ситуации люди опаздывают.

"У всех самолёты, да, для дальнейшей пересадки. Поэтому хотелось бы обратить внимание РЖД на эту проблему", — пожаловался звезда ТВ.

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