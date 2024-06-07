Семья Анастасии Заворотнюк опровергла сообщения о том, что актриса умерла в хосписе

Близкие Анастасии Заворотнюк поставили точку в распространении недостоверных сведений о звезде сериала "Моя прекрасная няня".
В Сети стала распространяться информация о том, что Заворотнюк ушла из жизни, находясь в хосписе. Эти заявления не подтвердили родственники актрисы.
"Наша Настя никогда не была в хосписе, Пётр бы ни при каких обстоятельствах этого не допустил", — гласит пост в официальных социальных сетях Анастасии Заворотнюк.
В посте благодарность выражается врачам, поварам, охранникам клиники, где актриса лечилась от онкологического заболевания.
Ранее сообщалось, за кого вышла замуж дочь актрисы Анна Заворотнюк.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?