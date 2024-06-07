Семья Анастасии Заворотнюк опровергла сообщения о том, что актриса умерла в хосписе

Семья Заворотнюк заявила, что актриса никогда не была в хосписе

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Близкие Анастасии Заворотнюк поставили точку в распространении недостоверных сведений о звезде сериала "Моя прекрасная няня".

Фото: https://vk.com/azavorotnyuk by ВК-аккаунт Анастасии Заворотнюк is licensed under public doman

В Сети стала распространяться информация о том, что Заворотнюк ушла из жизни, находясь в хосписе. Эти заявления не подтвердили родственники актрисы.

"Наша Настя никогда не была в хосписе, Пётр бы ни при каких обстоятельствах этого не допустил", — гласит пост в официальных социальных сетях Анастасии Заворотнюк.

В посте благодарность выражается врачам, поварам, охранникам клиники, где актриса лечилась от онкологического заболевания.

Ранее сообщалось, за кого вышла замуж дочь актрисы Анна Заворотнюк.