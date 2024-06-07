Прохор Шаляпин заявил, что не понимает, почему его недолюбливает Стас Пьеха

Прохор Шаляпин высказался о непростых отношениях со Стасом Пьехой

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин рассказал о старой истории со Стасом Пьехой, после которой между ними якобы началось недопонимание.

Фото: https://vk.com/wolfieha by ВК-аккаунт Стаса Пьехи is licensed under public doman

Выпускник "Фабрики звёзд" Прохор Шаляпин заверил, что песню "Одна звезда", которая стала хитом для Стаса Пьехи, Виктор Дробыш писал лично для него. Он вспомнил, что продюсер даже напевал композицию ему по телефону.

После Шаляпину, однако, досталась другая песня — романс "Утраченная юность", который так и не стал хитом.

"Я не обесцениваю творчество Стаса, у него очень много отличных песен, и в целом я к Стасу хорошо отношусь. Он не вызывает у меня раздражения, я в принципе думаю, что мы могли бы с ним дружить", — объяснил Шаляпин.

Прохор положительно отозвался о бабушке Стаса Эдите Пьехе. Он назвал певицу эталоном культуры и стиля.

Шаляпин отметил, что Пьеха недоброжелательно к нему настроен.

"Я не могу понять, почему Стас ко мне с таким пренебрежением относится… Мы уже все взрослые люди", — рассказал артист в интервью с Данилом Доэрти на YouTube-канале "Архив".