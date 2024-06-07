Певцу Юрию Лозе не понравилось заимствованное из иностранного языка сложное слово

Певец Юрий Лоза высказался за чистоту русского языка. Звезде пришлось не по душе иностранное слово, у которого есть отечественные аналоги.
Автор и исполнитель хита "Плот" объяснил, что 7 июня в России отмечается День краудфандинга. Это понятие означает коллективное финансирование через Интернет какого-либо проекта или организации.
Лозе не понравилось это сложное слово. Он считает, что в русском языке можно найти ему достойную и понятную замену.
"А у меня сразу возник вопрос — ну почему не День пожертвований или не День совместных дел? Неужели нельзя в богатейшем русском языке найти достойного эквивалента?" — задался вопросом певец в ВК-аккаунте.
Артист уверен, что россияне на улице не смогут ответить на вопрос, что такое краудфандинг.
Ранее Юрий Лоза объяснил, почему отказался участвовать в новом шоу Ольги Бузовой.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?