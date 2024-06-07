Певцу Юрию Лозе не понравилось заимствованное из иностранного языка сложное слово

Юрия Лозу возмутили новые иностранные слова в русском языке

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза высказался за чистоту русского языка. Звезде пришлось не по душе иностранное слово, у которого есть отечественные аналоги.

Фото: Wikipedia by Inayaysad is licensed under CC BY-SA 4.0

Автор и исполнитель хита "Плот" объяснил, что 7 июня в России отмечается День краудфандинга. Это понятие означает коллективное финансирование через Интернет какого-либо проекта или организации.

Лозе не понравилось это сложное слово. Он считает, что в русском языке можно найти ему достойную и понятную замену.

"А у меня сразу возник вопрос — ну почему не День пожертвований или не День совместных дел? Неужели нельзя в богатейшем русском языке найти достойного эквивалента?" — задался вопросом певец в ВК-аккаунте.

Артист уверен, что россияне на улице не смогут ответить на вопрос, что такое краудфандинг.

Ранее Юрий Лоза объяснил, почему отказался участвовать в новом шоу Ольги Бузовой.