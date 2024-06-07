Светлана Лобода: скандалы на концертах, песни на русском. Как сейчас живёт некогда популярная певица?

Светлана Лобода оказалась в центре скандала после концерта в Латвии, где исполняла песни на русском языке, что вызвало негативную реакцию зрителей. Посетители мероприятия, недовольные выступлением, массово покидали зал и призывали больше не приглашать певицу.
Лобода, обещавшая петь только с украинским флагом, на этот раз не выдвигала требований и исполняла свои хиты исключительно на русском языке. Проблемы с голосом и неподобающая вокальная форма также стали предметом критики.
Продюсеры отмечают, что Лобода продолжает петь на русском из-за своей популярности и финансового успеха на русскоязычном контенте. Певица также столкнулась с обвинениями в мошенничестве со стороны композитора Олега Влади, который утверждает, что Лобода подделала документы, чтобы лишить его прав на хит "А может, к черту любовь".
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