Светлана Лобода: скандалы на концертах, песни на русском. Как сейчас живёт некогда популярная певица?

Концерт Светланы Лободы в Латвии вызвал скандал: зрители уходили с мероприятия

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Светлана Лобода оказалась в центре скандала после концерта в Латвии, где исполняла песни на русском языке, что вызвало негативную реакцию зрителей. Посетители мероприятия, недовольные выступлением, массово покидали зал и призывали больше не приглашать певицу.

Фото: инстаграм аккаунт Светланы Лобода

Лобода, обещавшая петь только с украинским флагом, на этот раз не выдвигала требований и исполняла свои хиты исключительно на русском языке. Проблемы с голосом и неподобающая вокальная форма также стали предметом критики.

Продюсеры отмечают, что Лобода продолжает петь на русском из-за своей популярности и финансового успеха на русскоязычном контенте. Певица также столкнулась с обвинениями в мошенничестве со стороны композитора Олега Влади, который утверждает, что Лобода подделала документы, чтобы лишить его прав на хит "А может, к черту любовь".