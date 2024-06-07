Полина Гагарина раскрыла правду о Градском: "Он не был моим учителем"

Певица Полина Гагарина в интервью NEWS. ru рассказала о своем отношении к Александру Градскому, с которым она снималась в шоу "Голос" на Первом канале. Гагарина выразила восхищение Градским как артистом, но отметила, что не считает его своим непосредственным учителем.
Певица была наставницей шоу "Голос" в течение девяти сезонов, и в 2024 году победителем проекта стал ее подопечный Богдан Шувалов. Гагарина поблагодарила зрителей за поддержку и выразила гордость за своего участника.
Градский скончался в ноябре 2021 года, оставив двоих несовершеннолетних детей от Марины Коташенко. Со смертью композитора его вдова продолжает судебные разбирательства с бывшей женой.
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