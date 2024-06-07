Скандал в лапшичной Насти Ивлеевой: тараканы на столах удивили гостей

В открывшемся баре Насти Ивлеевой, лапшичной Nudles, журналисты Dark Voice засняли тараканов на столе, что вызвало негативные реакции.
Впервые информация об открытии заведения появилась в марте, а официальное открытие состоялось 6 июня, где Ивлеева представила свой бизнес, совладельцем которого является ресторатор Александр Пичугин.
В меню лапшичной представлены блюда из Пекина, Токио, Бангкока, Сеула и Сингапура. Также недавно Ивлеева выиграла суд у поставщицы некачественного картофеля, которая обязана выплатить 636 тыс. рублей.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?