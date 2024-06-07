Клава Кока сбежала из России из-за скандала с плагиатом

Певица Клава Кока временно исчезла из социальных сетей после скандала с песней "Нет проблем", которую обвинили в плагиате. Песня, по мнению критиков, сильно напоминает трек Training Season британской певицы Дуа Липы.
Несмотря на обвинения, Клава Кока уехала из России и отправилась на край света для завершения работы над клипом на спорную композицию. Через некоторое время певица связалась с подписчиками и рассказала, что находится в отдаленном месте, где снимает клип вместе с командой. Кока не стала комментировать сходство своей песни с работой Дуа Липы.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?