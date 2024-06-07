Клава Кока сбежала из России из-за скандала с плагиатом

Клава Кока пропала из соцсетей после обвинений в плагиате

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Клава Кока временно исчезла из социальных сетей после скандала с песней "Нет проблем", которую обвинили в плагиате. Песня, по мнению критиков, сильно напоминает трек Training Season британской певицы Дуа Липы.

Фото: инстаграм аккаунт Клавы Кока

Несмотря на обвинения, Клава Кока уехала из России и отправилась на край света для завершения работы над клипом на спорную композицию. Через некоторое время певица связалась с подписчиками и рассказала, что находится в отдаленном месте, где снимает клип вместе с командой. Кока не стала комментировать сходство своей песни с работой Дуа Липы.