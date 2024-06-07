Саша Артёмова раскрыла причины разрыва с бизнесменом Субачевым

Экс-участница "Дома-2" Саша Артёмова объяснила расставание с бизнесменом Субачевым

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая участница проекта "Дом-2" Саша Артёмова раскрыла причины расставания с бизнесменом Николаем Субачевым, с которым она встречалась после развода с Евгением Кузьминым.

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Артемова призналась, что в отношениях проявляла властность и непослушание, что приводило к конфликтам. Она часто манипулировала Субачевым и не желала идти на компромиссы.

Бизнесмен также не уступал, ревновал и критиковал Артёмову за внешний вид. В результате пара решила разъехаться, но Артёмова пока не рассказала дочери о расставании, хотя та уже задает вопросы о Николае.