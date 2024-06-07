Саша Артёмова раскрыла причины разрыва с бизнесменом Субачевым

Бывшая участница проекта "Дом-2" Саша Артёмова раскрыла причины расставания с бизнесменом Николаем Субачевым, с которым она встречалась после развода с Евгением Кузьминым.
Артемова призналась, что в отношениях проявляла властность и непослушание, что приводило к конфликтам. Она часто манипулировала Субачевым и не желала идти на компромиссы.
Бизнесмен также не уступал, ревновал и критиковал Артёмову за внешний вид. В результате пара решила разъехаться, но Артёмова пока не рассказала дочери о расставании, хотя та уже задает вопросы о Николае.
Телеведущая Екатерина Стриженова адресовала трогательные слова супругу Александру Стриженову в его юбилейный день рождения.