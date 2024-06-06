Телецентр "Останкино" судится с компанией Николая Дроздова на миллионы рублей

Телевизионный технический центр "Останкино" подал иск против компании АСС-ТВ, совладельцем которой является телеведущий Николай Дроздов, требуя взыскать девять миллионов рублей.
Компания АСС-ТВ, занимавшаяся производством научно-популярных телепрограмм, накопила долг за услуги с 2017 по 2018 год. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск телецентра и привлек судебных приставов для взыскания средств, но счета компании уже заблокированы в рамках процедуры банкротства.
Ранее сообщалось, что блогер Сергей Брекотин судится с Google из-за блокировки его каналов на YouTube, требуя компенсацию в размере 25 тысяч рублей за каждый день блокировки.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?