Телецентр "Останкино" судится с компанией Николая Дроздова на миллионы рублей

Телецентр "Останкино" требует взыскать миллионы рублей с компании Николая Дроздова

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телевизионный технический центр "Останкино" подал иск против компании АСС-ТВ, совладельцем которой является телеведущий Николай Дроздов, требуя взыскать девять миллионов рублей.

Фото: Wikipedia by Von Dzasohovich is licensed under CC BY-SA 4.0

Компания АСС-ТВ, занимавшаяся производством научно-популярных телепрограмм, накопила долг за услуги с 2017 по 2018 год. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск телецентра и привлек судебных приставов для взыскания средств, но счета компании уже заблокированы в рамках процедуры банкротства.

Ранее сообщалось, что блогер Сергей Брекотин судится с Google из-за блокировки его каналов на YouTube, требуя компенсацию в размере 25 тысяч рублей за каждый день блокировки.