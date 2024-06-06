Настя Ивлеева: возвращение к искренности и семейным ценностям

Настя Ивлеева разоблачает шоу-бизнес: "Там нет искренности"

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Настя Ивлеева, переехав из Санкт-Петербурга в Москву, стала популярной благодаря своему блогу и работе ведущей на "Орле и решке".

Фото: инстаграм аккаунт Анастасии Ивлеевой

Впоследствии она стала одной из главных героинь светской хроники, но внезапно перестала посещать тусовки и сосредоточилась на личном блоге и авторских шоу на YouTube.

На открытии лапшичной Nudles, совладелицей которой она является, Ивлеева заявила, что в шоу-бизнесе нет искренности и она всегда была обособленной от звездных компаний. Настя подчеркнула, что теперь она стала ближе к семье и счастлива этому.