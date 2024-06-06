Настя Ивлеева: возвращение к искренности и семейным ценностям

Настя Ивлеева, переехав из Санкт-Петербурга в Москву, стала популярной благодаря своему блогу и работе ведущей на "Орле и решке".
Впоследствии она стала одной из главных героинь светской хроники, но внезапно перестала посещать тусовки и сосредоточилась на личном блоге и авторских шоу на YouTube.
На открытии лапшичной Nudles, совладелицей которой она является, Ивлеева заявила, что в шоу-бизнесе нет искренности и она всегда была обособленной от звездных компаний. Настя подчеркнула, что теперь она стала ближе к семье и счастлива этому.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?