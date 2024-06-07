Садальского возмутил призыв псковского депутата уничтожать людей, которые не любят чиновников

Садальский шокирован античеловечным призывом псковского депутата

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Станислав Садальский прокомментировал заявление главы фракции "Единая Россия" в собрании Псковской области, который заявил об обязанности россиян любить чиновников.

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Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" обратил внимание на античеловечное заявление "единоросса", который заявил, что следует убивать людей, не любящих чиновников.

"А может, начать с чиновников, презирающих народ? Ему можно по рождению? Он не призывает к насилию, не разжигает национальную рознь?" — задался вопросами заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Актёр выразил надежду на то, что глава СК Александр Бастрыкин не оставит без внимание данное заявление.

Ранее Станислав Садальский рассказал о новом виде мошенничества.