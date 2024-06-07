Садальского возмутил призыв псковского депутата уничтожать людей, которые не любят чиновников

Станислав Садальский прокомментировал заявление главы фракции "Единая Россия" в собрании Псковской области, который заявил об обязанности россиян любить чиновников.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" обратил внимание на античеловечное заявление "единоросса", который заявил, что следует убивать людей, не любящих чиновников.
"А может, начать с чиновников, презирающих народ? Ему можно по рождению? Он не призывает к насилию, не разжигает национальную рознь?" — задался вопросами заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Актёр выразил надежду на то, что глава СК Александр Бастрыкин не оставит без внимание данное заявление.
Ранее Станислав Садальский рассказал о новом виде мошенничества.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?