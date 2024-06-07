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Садальского возмутил призыв псковского депутата уничтожать людей, которые не любят чиновников

Садальский шокирован античеловечным призывом псковского депутата

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Шоу-бизнес

Станислав Садальский прокомментировал заявление главы фракции "Единая Россия" в собрании Псковской области, который заявил об обязанности россиян любить чиновников.

Садальский шокирован античеловечным призывом псковского депутата
Фото: flickr.com by CIPHR Connect is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" обратил внимание на античеловечное заявление "единоросса", который заявил, что следует убивать людей, не любящих чиновников.

"А может, начать с чиновников, презирающих народ? Ему можно по рождению? Он не призывает к насилию, не разжигает национальную рознь?" — задался вопросами заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Актёр выразил надежду на то, что глава СК Александр Бастрыкин не оставит без внимание данное заявление.

Ранее Станислав Садальский рассказал о новом виде мошенничества.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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