Певец Владимир Пресняков показал очаровательных рыжеволосых сыновей от Натальи Подольский

Певец Владимир Пресняков поделился с подписчиками милым семейным контентом. Семья посетила парк аттракционов в честь дня рождения старшего сына звёздной четы.
Владимир Пресняков опубликовал в "Инстаграме"* с женой и рыжеволосыми сыновьями.
"Как же дети любят аттракционы! Мы решили в этот раз отметить день рождения Тёмы. Как же горели их глаза! Накатались, насмеялись, набегались!" — написал артист под семейным снимком.
Пресняков трогательно поздравил сына Артемия, которому исполнилось 9 лет.
Певец выразил надежду на то, что его наследник вырастет настоящим мужчиной. Он пообещал приложить для этого все усилия.
Ранее фигурист Евгений Плющенко показал своих златовласых сыновей от продюсера Яны Рудковской.
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