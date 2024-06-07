Певец Владимир Пресняков показал очаровательных рыжеволосых сыновей от Натальи Подольский

Владимир Пресняков показал фото с семейного отдыха

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Владимир Пресняков поделился с подписчиками милым семейным контентом. Семья посетила парк аттракционов в честь дня рождения старшего сына звёздной четы.

Фото: https://www.instagram.com/presnyakovvladimir by Инстаграм Владимира Преснякова is licensed under public doman

Владимир Пресняков опубликовал в "Инстаграме"* с женой и рыжеволосыми сыновьями.

"Как же дети любят аттракционы! Мы решили в этот раз отметить день рождения Тёмы. Как же горели их глаза! Накатались, насмеялись, набегались!" — написал артист под семейным снимком.

Пресняков трогательно поздравил сына Артемия, которому исполнилось 9 лет.

Певец выразил надежду на то, что его наследник вырастет настоящим мужчиной. Он пообещал приложить для этого все усилия.

Ранее фигурист Евгений Плющенко показал своих златовласых сыновей от продюсера Яны Рудковской.

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