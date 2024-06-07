Любитель женщин постарше Прохор Шаляпин назвал имена свою любимых российских певиц

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Прохор Шаляпин объяснил, почему не слушает песни Анны Асти

0:46
Шоу-бизнес

Выпускник "Фабрики звёзд" Прохор Шаляпин рассказал, какую музыку он предпочитает слушать.

Прохор Шаляпин объяснил, почему не слушает песни Анны Асти
Фото: https://vk.com/prokhorchaliapin by ВК-аккаунт Прохора Шаляпина is licensed under public doman

Прохор Шаляпин скривил лицо, когда ему предложили послушать песни Анны Асти. Он вытянул имя исполнительницы в рубрике "Звёздное Таро".

Артист воспротивился такой музыке.

"Ну я такое не слушаю, это не моё, у меня Кадышева и Бабкина и это всё не мой формат. Извините, это Асти ваша, Асти ещё неизвестно, всех нас переживёт", — цитирует слова певца ROCKET.

Ранее певица Анна Калашникова поделилась своими неприятными воспоминаниями о Прохоре Шаляпине. Артистка назвала роман с любителем женщин постарше историей с очень некрасивым концом.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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