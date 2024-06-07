Любитель женщин постарше Прохор Шаляпин назвал имена свою любимых российских певиц

Выпускник "Фабрики звёзд" Прохор Шаляпин рассказал, какую музыку он предпочитает слушать.
Прохор Шаляпин скривил лицо, когда ему предложили послушать песни Анны Асти. Он вытянул имя исполнительницы в рубрике "Звёздное Таро".
Артист воспротивился такой музыке.
"Ну я такое не слушаю, это не моё, у меня Кадышева и Бабкина и это всё не мой формат. Извините, это Асти ваша, Асти ещё неизвестно, всех нас переживёт", — цитирует слова певца ROCKET.
Ранее певица Анна Калашникова поделилась своими неприятными воспоминаниями о Прохоре Шаляпине. Артистка назвала роман с любителем женщин постарше историей с очень некрасивым концом.
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