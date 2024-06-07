Волочкова рассказала, что исполнила роль Натальи Гончаровой в паре в голливудским актёром

Волочкова рассказала, что играла в кино роль жены Пушкина

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова похвасталась своей ролью в фильме об Александре Пушкине, в котором она сыграла жену великого поэта.

Фото: https://www.instagram.com/volochkova_art by Инстаграм Анастасии Волочковой is licensed under public doman

Волочкова разместила в "Инстаграме"* своё фото в образе Натальи Гончаровой. Она отметила, что супругу солнца русской поэзии она исполнила в 2005 году в фильме "Чёрный принц".

Картина получила высочайшую награду на Международном фестивале независимых фильмов в Нью-Йорке. Роль Александра Пушкина сыграл голливудский актёр Левани Учанейшвили.

Ранее экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова залезла на дерево в русско-народном сарафане на голое тело, изображая героиню русских сказок.

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